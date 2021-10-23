ولي العهد: تحويل مدينة الرياض لواحدة من أكثر المدن العالمية استدامة

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أطلق ولي العهد، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس اللجنة العليا للسعودية الخضراء، الأمير محمد بن سلمان ، النسخة الأولى للمنتدى السنوي لمبادرة السعودية الخضراء في الرياض، الذي يعنى بإطلاق المبادرات البيئية الجديدة للمملكة، ومتابعة أثر المبادرات التي أعلن عنها سابقا، بما يحقق مستهدفات مبادرة السعودية الخضراء.

وأعلن ولي العهد في كلمته الافتتاحية لمنتدى مبادرة السعودية الخضراء عن إطلاق الحزمة الأولى من المبادرات النوعية في المملكة لتكون خارطة طريق لحماية البيئة ومواجهة تحديات التغير المناخي، التي من شأنها المساهمة في تحقيق المستهدفات الطموحة لمبادرة السعودية الخضراء.

وأشار إلى إطلاق المملكة لمبادرات في مجال الطاقة من شأنها تخفيض الانبعاثات الكربونية بمقدار 278 مليون طن سنويا بحلول عام 2030م، ويمثل ذلك تخفيضا طوعيا بأكثر من ضعف مستهدفات المملكة المعلنة فيما يخص تخفيض الانبعاثات.

وأكد ولي العهد بدء المرحلة الأولى من مبادرات التشجير بزراعة 450 مليون شجرة، وإعادة تأهيل 8 ملايين هكتار من الأراضي المتدهورة، وتخصيص أراض محمية جديدة، ليصبح إجمالي المناطق المحمية في المملكة أكثر من 20% من إجمالي مساحتها.

وشدد ولي العهد عزمه على تحويل مدينة الرياض إلى واحدة من أكثر المدن العالمية استدامة.

وأعلن عن نية المملكة للانضمام إلى الاتحاد العالمي للمحيطات، وإلى تحالف القضاء على النفايات البلاستيكية في المحيطات والشواطئ، وإلى اتفاقية الرياضة لأجل العمل المناخي، إضافة إلى تأسيس مركز عالمي للاستدامة السياحية، وتأسيس مؤسسة غير ربحية لاستكشاف البحار والمحيطات.

كما أعلن عن استهداف المملكة للوصول للحياد الصفري في عام 2060م من خلال نهج الاقتصاد الدائري للكربون، وبما يتوافق مع خطط المملكة التنموية، وتمكين تنوعها الاقتصادي، وبما يتماشى مع «خط الأساس المتحرك»، ويحفظ دور المملكة الريادي في تعزيز أمن واستقرار أسواق الطاقة العالمية، وفي ظل نضج وتوفر التقنيات اللازمة لإدارة وتخفيض الانبعاثات.

وأضاف بأن هذه الحزمة الأولى من المبادرات تمثل استثمارات بقيمة تزيد على 700 مليار ريال، مما يساهم في تنمية الاقتصاد الأخضر، وخلق فرص عمل نوعية، وتوفير فرص استثمارية ضخمة للقطاع الخاص، وفق رؤية 2030.

إلى ذلك أطلق ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس الهيئة الملكية لمدينة الرياض، استراتيجية استدامة الرياض على هامش منتدى مبادرة السعودية الخضراء. وأوضح في كلمته الافتتاحية للمنتدى أن استراتيجية الرياض للاستدامة تهدف إلى «تحويل مدينة الرياض إلى واحدة من أكثر المدن استدامة عالميا».

وأعلنت الهيئة الملكية لمدينة الرياض أن استراتيجية الرياض للاستدامة تشمل إطلاق 68 مبادرة طموحة للاستدامة في خمسة قطاعات.

كما تستهدف الاستراتيجية خفض انبعاثات الكربون في المدينة بنسبة 50%، إضافة إلى ضخ 346 مليار ريال في مبادرات ومشاريع الاستدامة للمدينة وتحفيز القطاع الخاص بفرص استثمارية.

مبادرات في مجال الطاقة تخفض الانبعاثات الكربونية بمقدار:

78 مليون طن سنويا بحلول عام 2030 م بدء المرحلة الأولى من مبادرات التشجير عبر:







زراعة 450 مليون شجرة



إعادة تأهيل 8 ملايين هكتار من الأراضي المتدهورة



تخصيص أراض محمية جديدة



20 % من مساحة المملكة مسطحات خضراء



5 قطاعات تشملها استراتيجية الرياض للاستدامة