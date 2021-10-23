الخامنئي يمنح عفوا لعدد كبير من المدانين في إيران

محمد بن مسعود - الدمام - أعلن المكتب الإعلامي الخاص بالمرشد الأعلى في إيران، علي خامنئي، عن منح عفو أو تخفيض لعقوبات عدد من المدانين في البلاد.

ووافق خامنئي، اليوم السبت، على تطبيق عفو أو خفض عقوبة عدد من المدانين في البلاد، بالتزامن مع عدد من المناسبات الدينية في العالم الإسلامي.

وبحسب البيان المنشور على موقع المكتب الإعلامي الخاص بالمرشد الإيراني، فقد وافق خامنئي على اقتراح رئيس السلطة القضائية، غلامحسين محسني ايجئي، بشأن العفو أو خفض العقوبة عن 3 آلاف و400 و58 شخصا من المدانين وفق القرارات الصادرة عن المحاكم العامة والثورة ومؤسسة “التعزيرات الحكومية” ومؤسسة القضاء العسكري في إيران.

وبحسب وكالة “ارنا” التي نشرت القرار، فقد مُنح العفو للمدانين الذين تتوفر لديهم “الشروط القانونية اللازمة بناء على المادة 110 من دستور البلاد”.