الجيش السوداني يشدد الإجراءات الأمنية حول سجن “البشير”

محمد بن مسعود - الدمام - نشر أعداد إضافية من الجنود في محيط القيادة العامة

فرض الجيش السوداني اليوم (السبت) إجراءات أمنية مشددة على سجن كوبر في العاصمة الخرطوم، الذي يوجد فيه الرئيس المخلوع عمر البشير.

وذكرت صحيفة “السوداني” أن الجيش وسع دائرة إغلاق محيط القيادة العامة ونشر أعداد إضافية من الجنود.

واقتحمت مجموعة من المحتجين في وقت سابق اليوم مقر وكالة الأنباء السودانية الرسمية “سونا” قبل مؤتمر صحفي مقرر لوفد من “قوى إعلان الحرية والتغيير”.السودان