وزير الصناعة: الاستراتيجية الوطنية للاستثمار ستقود الاقتصاد إلى نهضة غير مسبوقة

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق – واس:

أكد وزير الصناعة والثروة المعدنية، بندر بن إبراهيم الخريف، أن الاستراتيجية الوطنية للاستثمار التي أطلقها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، ستقود الاقتصاد السعودي إلى نهضة غير مسبوقة.

وقال الخريف، إن القطاع الصناعي والتعديني يمثلان جزءًا رئيسًا من عملية التحول الاقتصادي.

وأضاف أن الوزارة تخطط لأن تكون الوظائف المستقبلية في قطاعي الصناعة والتعدين ذات مهارات عالية وتتناسب مع نوعية الوظائف المستقبلية.

وأشار إلى أن منظومة الصناعة والثروة المعدنية تركز بشكل كبير على مجالات الابتكار والمهارات الرقمية، وموائمتها مع متطلبات الثورة الصناعية الرابعة، إضافة إلى رفع كفاءة ومهارات القدرات البشرية في القطاعين.