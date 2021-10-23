“الربيعان” يفوز بأكبر رمانة في مهرجان رمان القصيم الخامس بالشيحية

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق – القصيم:

نظمت إدارة مهرجان رمان القصيم الخامس بمركز الشيحية، أمس الجمعة مسابقة أكبر “رمانة” للمشاركين من المزارعين في مهرجان الرمان بإشراف الجمعية الزراعية التعاونية بمركز الشيحية .

وقدم المزارعين المشاركين الرمان متنوع الأحجام لأجل التقييم بميزان إلكتروني على مسرح الفعاليات أمام زوار المهرجان.

وأوضح رئيس مجلس إدارة الجمعية الزراعية التعاونية بمركز الشيحية الأستاذ صالح بن محمد الغانم أن مسابقة أكبر رمانة تشجيع للمزارعين والتنافس بينهم ، منوهاً أنه تم تخصيص 85 ركن للمزارع المشاركة بالمهرجان لعرض منتجات الرمان.

وبين “الغانم” نتائج المزارع الفائزة بمسابقة أكبر “رمانة” على حسب الحجم كالتالي : الأولى مزرعة خالد بن محمد الربيعان حجم الرمانة ١٧٩٠ جرام ،والثانية مزرعة ريان بن صالح الغانم حجم الرمانة ١٦٠٠جرام ،والثالثة مزرعة علي الجارالله حجم الرمانة ١٥٠٠جرام.

الجدير بالذكر أن مهرجان رمان القصيم الخامس لهذا العام بتنظيم بلدية البكيرية وبالتعاون مع الجمعية الزراعية التعاونية بمركز الشيحية.