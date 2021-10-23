مركز 937 بحفر الباطن يتلقى 4697 بلاغًا خلال النصف الأول من العام

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق ـ الشرقية:

أوضحت صحة حفر الباطن، أن مركز 937 بالمديرية استقبل 4697 بلاغًا محالًا من مركز البلاغات في الوزارة خلال النصف الأول من العام الحالي.

ولفتت إلى أن نسبة الرضا والإغلاق بلغت 96٪ بعد التواصل مع المبلغ لقياس رضاه عن إجراءات التعامل مع الشكوى.

وتحرص صحة حفر الباطن على تلبية احتياجات المرضى وسرعة الاستجابة لهم، والتطلع إلى الارتقاء بتقديم أفضل الخدمات الطبية.