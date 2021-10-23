ليبيا.. اعتقال عناصر من “داعش” بينهم قياديان

قبضت قوات مكافحة الإرهاب في ليبيا اليوم السبت على عناصر من تنظيم “داعش” الإرهابي، بينهم قياديان في مدينة مسلاتة شمال غربي ليبيا.
وأوضحت القوات أن العملية الأمنية للقبض على “الدواعش” جرت بالتنسيق مع مكتب النائب العام، وفقًا لموقع “عين ليبيا”.
من ناحيته، أكد ضابط في قوات مكافحة الإرهاب أن من بين المعتقلين قياديَّيْن اثنين من قيادات التنظيم.
23 أكتوبر 2021 – 17 ربيع الأول 1443 08:41 PM
العملية الأمنية جرت بالتنسيق مع النائب العامليبيا.. اعتقال عناصر من “داعش” بينهم قياديان
قبضت قوات مكافحة الإرهاب في ليبيا اليوم السبت على عناصر من تنظيم “داعش” الإرهابي، بينهم قياديان في مدينة مسلاتة شمال غربي ليبيا.
وأوضحت القوات أن العملية الأمنية للقبض على “الدواعش” جرت بالتنسيق مع مكتب النائب العام، وفقًا لموقع “عين ليبيا”.
من ناحيته، أكد ضابط في قوات مكافحة الإرهاب أن من بين المعتقلين قياديَّيْن اثنين من قيادات التنظيم.
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