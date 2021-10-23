محمد بن مسعود - الدمام - أعلن رئيس مجلس إدارة شركة أرامكو السعودية، أمين ناصر، السبت، أن أرامكو، أكبر شركة نفط في العالم، تخطط لتحقيق صافي انبعاثات كربونية صفرية بحلول عام 2050.
وقال ناصر، في منتدى مبادرة السعودية الخضراء، السبت: «يسعدنا أن نعلن أن أرامكو السعودية ستهدف إلى تحقيق طموح أن تكون صافي صفر من عملياتنا بحلول عام 2050».
تصريحات رئيس شركة أرامكو تأتي بعد إعلان ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، السبت، إطلاق النسخة الأولى للمنتدى السنوي لمبادرة السعودية الخضراء وتعهد بأن تصبح الرياض واحدة من أكبر المدن المستدامة في العالم.
وأطلق ولي العهد السعودي في كلمة مصورة له، المنتدى السنوي الذي سيُعنى بإطلاق «المبادرات البيئية الجديدة للمملكة، ومتابعة أثر المبادرات التي أُعلن عنها سابقا، بما يحقق مستهدفات مبادرة السعودية الخضراء»، وفقا لوكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس).
كانت هذه تفاصيل خبر السعودية: أرامكو ستحقق «صفر انبعاثات كربونية» في عملياتها بحلول عام 2050 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.