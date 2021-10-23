السعودية: أرامكو ستحقق «صفر انبعاثات كربونية» في عملياتها بحلول عام 2050

محمد بن مسعود - الدمام - أعلن رئيس مجلس إدارة شركة أرامكو السعودية، أمين ناصر، السبت، أن أرامكو، أكبر شركة نفط في العالم، تخطط لتحقيق صافي انبعاثات كربونية صفرية بحلول عام 2050.

وقال ناصر، في منتدى مبادرة السعودية الخضراء، السبت: «يسعدنا أن نعلن أن أرامكو السعودية ستهدف إلى تحقيق طموح أن تكون صافي صفر من عملياتنا بحلول عام 2050».

تصريحات رئيس شركة أرامكو تأتي بعد إعلان ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، السبت، إطلاق النسخة الأولى للمنتدى السنوي لمبادرة السعودية الخضراء وتعهد بأن تصبح الرياض واحدة من أكبر المدن المستدامة في العالم.

وأطلق ولي العهد السعودي في كلمة مصورة له، المنتدى السنوي الذي سيُعنى بإطلاق «المبادرات البيئية الجديدة للمملكة، ومتابعة أثر المبادرات التي أُعلن عنها سابقا، بما يحقق مستهدفات مبادرة السعودية الخضراء»، وفقا لوكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس).