شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس وزراء باكستان يصل المدينة المنورة لزيارة المسجد النبوي والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - وصل دولة رئيس وزراء جمهورية باكستان الإسلامية عمران خان والوفد المرافق له إلى المدينة المنورة لزيارة المسجد النبوي والصلاة فيه والتشرّف بالسلام على الرسول المصطفى صلى الله عليه وسلم وعلى صاحبيّه رضوان الله عليهما .

وكان في استقبال دولته لدى وصوله مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي بالمدينة المنورة صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن خالد الفيصل نائب أمير منطقة المدينة المنورة وقائد المنطقة اللواء الركن فهد بن سعود الجهني ومدير شرطة المنطقة اللواء عبدالرحمن بن عبدالله المشحن والمدير العام لمكتب المراسم الملكية بالمدينة المنورة إبراهيم بن عبدالله بري وعدد من المسؤولين من مدنيين وعسكريين .