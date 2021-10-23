شكرا لقرائتكم خبر عن وزير المالية : نريد تحفيز الجهود إقليميا ودوليا لمواجهة تغيرات المناخ والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - - المملكة حققت ضعف ما حققته في السنوات الماضية في المبادرات البيئية

- رؤية المملكة 2030 بُنيت على الاستدامة وتوفير الطاقة

أكد وزير المالية الأستاذ محمد بن عبدالله الجدعان أن المملكة تُعد من اقتصادات مجموعة العشرين وهي الدولة الثانية في إنتاج النفط، وتضطلع بدور مهم في توفير الطاقة للعالم, مشيراً إلى أن رؤية المملكة 2030 بُنيت على الاستدامة.

جاء ذلك خلال مشاركته في جلسة "ابتكار آليات تمويل من أجل التحول الأخضر: منظور جديد أم نمط الأعمال المعتاد ", ضمن جلسات منتدى مبادرة "السعودية الخضراء", بمشاركة رئيس مجلس إدارة شركة "أكوا باور إنترناشيونال" محمد أبو نيان, حيث أوضح وزير المالية أن البيئة مهمة جداً لأننا نعمل حول التغير المناخي ونريد تحفيز الجهود كافة ليس على المستوى المحلي فحسب، بل على المستويين الإقليمي والدولي، لمواجهة تغيرات المناخ.

وبين الجدعان أن مبادرة "السعودية الخضراء" تهدف للوصول إلى صفر كربون بحلول 2060م والتغير المناخي بشكل عام, لافتاً الانتباه إلى أن المملكة قامت خلال عام 2015 - 2019م بتخفيف الغازات الكربونية بنسبة 3 %, وحققت ضعف ما حققته في السنوات الماضية بشأن المبادرات البيئية, كما أن المملكة تستثمر عشرات المليارات في مجال الغاز.

وأفاد أنه نعمل مع البنك الدولي والمؤسسات والمنظمات الدولية لحماية البيئة والتغير المناخي لتعزيز الطاقة, والعمل على توفير الطاقة المستدامة والنظيفة لتحقيق المستهدفات المطلوبة وفقاً لاتفاقية باريس.