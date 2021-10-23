إسرائيل تعلن عن زيارة قريبة لرئيس وزرائها إلى الإمارات

محمد بن مسعود - الدمام - أعلنت رئاسة الوزراء الإسرائيلية، اليوم السبت، أن رئيس الوزراء الإسرائيلي، نفتالي بينيت، سيسافر قريبا إلى الإمارات في أول زيارة رسمية له. وقال المتحدث باسم رئيس الوزراء الإسرائيلي للإعلام العربي، أوفير جندلمان، في تغريدة على صفحته في “تويتر”، اليوم: “رئيس الوزراء بينيت سيسافر قريبا إلى الإمارات للقيام بزيارة رسمية أولى لرئيس وزراء إسرائيلي هناك”. يتبع….

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