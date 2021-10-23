محمد بن مسعود - الدمام - تزامنا مع معارك طاحنة في مأرب.. ضرية عسكرية قوية يتلقاها الحوثيون في مدينة يمنية أخرى

تكبدت قوات الحوثي، الجمعة، خسائر عسكرية فادحة، خلال معارك عنيفة مع القوات الحكومية المشتركة في مدينة الحديدة، (غربي اليمن).

وقال مصدر عسكري أن ردت على خروقات ميليشيا الحوثي، بضربات عسكرية مركزة، في شارع كليو7 شرقي مدينة الحديدة.

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وبحسب المصدر، رصدت القوات المشتركة مصادر نيران وتحركات حوثية ارتكبت خروقات جديدة شرقي مدينة الحديدة، ووجهت لها ضربات مركزة.

وحققت الضربات إصابات مباشرة في أوكار وثكنات مليشيا الحوثي، والحقت بين اوساطها خسائر فادحة بشرية ومادية.

ويأتي هذا بالتزامن مع معارك عسكرية طاحنة، تخوضها القوات الحكومية، مسنودة بالمقاومة الشعبية، ضد ميليشيا الحوثي، في شبوة ومأرب.