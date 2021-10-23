اخبار دوليه – الجيش الأمريكي: مقتل قيادي بالقاعدة في سورية في غارة لطائرة مسيرة

محمد بن مسعود - الدمام - ذكر الجيش الأمريكي أنه قتل عضوا بارزا في تنظيم القاعدة الإرهابي خلال غارة جوية في شمال غربي سورية.

وقال مركز القيادة العسكرية الأمريكية المسؤول عن المنطقة «سنتكوم» مساء امس الجمعة بالتوقيت المحلي إنه لا يوجد دليل على وقوع ضحايا مدنيين إثر الضربة الجوية، مشيرا إلى استخدام طائرة بدون طيار من طراز إم كيو9- لأداء المهمة.

وأضاف المركز أن القيادي عبد الحميد المطر تم قتله، مبينا أن تنظيم القاعدة ما يزال يشكل تهديدا للولايات المتحدة وحلفائها.

وقال الجيش إن التنظيم استخدم سورية كملاذ آمن لتنظيم نفسه والتخطيط لشن هجمات.

وقع الهجوم في بلدة سلوك بمنطقة الحدود الشمالية السورية الخاضعة لسيطرة تركيا والميليشيات المتحالفة معها.

كانت تركيا استولت على أجزاء من المنطقة خلال عمليات عسكرية انطلقت بين عامي 2016 و2018 كانت تستهدف أساسا تنظيم الدولة الإسلامية الإرهابي (داعش) ، وكذلك ميليشيات حماية الشعب الكردية.

ونشر نشطاء أكراد في مركز معلومات روجافا اليوم السبت صورة تظهر جثة المطر.

وكتب المركز على موقع تويتر إن الجيش الأمريكي يتحرك في مناطق سيطرة القوات التركية العضو في حلف شمال الأطلسي «في أمان تام» لشن هجمات ضد أعضاء بتنظيم الدولة الإسلامية وجماعة القاعدة، وأنه تم تحديد أكثر من 80 عضوا سابقا في كلا التنظيمين.