رحّبت مملكة البحرين اليوم، بالبيان الرئاسي الصادر عن مجلس الأمن الدولي، الذي ندد بهجمات مليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران على أراضي المملكة العربية السعودية ومنشآتها المدنية، التي تعكس إصرارها على رفض الدعوات إلى وقف إطلاق النار في اليمن، والانخراط في العملية السياسية لعودة الأمن والاستقرار إلى اليمن.
وتثمن وزارة الخارجية البحرينية في بيان اليوم، صدور البيان الرئاسي عن مجلس الأمن، الذي يعبر عن مساندة دولية للجهود المخلصة التي تبذلها المملكة العربية السعودية للوصول إلى حل سياسي شامل للأزمة اليمنية ووقف تدهور الأوضاع الإنسانية للشعب اليمني نتيجة ممارسات مليشيا الحوثي الإرهابية وانتهاكاتها لكل القوانين الدولية.
23 أكتوبر 2021 – 17 ربيع الأول 1443 06:50 PM
رأت أنه يعبّر عن مساندة دولية لجهود السعودية في التوصل لحل سياسيالبحرين ترحّب ببيان مجلس الأمن المندد بهجمات الحوثي على المملكة
رحّبت مملكة البحرين اليوم، بالبيان الرئاسي الصادر عن مجلس الأمن الدولي، الذي ندد بهجمات مليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران على أراضي المملكة العربية السعودية ومنشآتها المدنية، التي تعكس إصرارها على رفض الدعوات إلى وقف إطلاق النار في اليمن، والانخراط في العملية السياسية لعودة الأمن والاستقرار إلى اليمن.
وتثمن وزارة الخارجية البحرينية في بيان اليوم، صدور البيان الرئاسي عن مجلس الأمن، الذي يعبر عن مساندة دولية للجهود المخلصة التي تبذلها المملكة العربية السعودية للوصول إلى حل سياسي شامل للأزمة اليمنية ووقف تدهور الأوضاع الإنسانية للشعب اليمني نتيجة ممارسات مليشيا الحوثي الإرهابية وانتهاكاتها لكل القوانين الدولية.
الكلمات المفتاحية
كانت هذه تفاصيل خبر البحرين ترحّب ببيان مجلس الأمن المندد بهجمات الحوثي على المملكة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.