بعد فوزه اليوم على نوريتش بسباعية.. تشيلسي يتمسك بالصدارة

محمد بن مسعود - الدمام - تمسّك فريق تشيلسي الأول لكرة القدم، بصدارة الدوري الإنجليزي الممتاز في جولته التاسعة، بعد فوزه اليوم على نظيره نوريتش سيتي، بسبعة أهداف مقابل لا شيء، في المباراة التي أقيمت على ملعب ستامفورد بريدج.

وبهذه النتيجة ارتفع رصيد تشيلسي إلى 22 نقطة؛ فيما بقي رصيد نوريتش سيتي عند نقطتين في المركز الأخير.