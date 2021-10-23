شكرا لقرائتكم خبر عن تعليم الشرقية يقدم خدماته لـ67 طالبا من ذوي العوق البصري والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - فعلت إدارة تعليم المنطقة الشرقية البرامج الموجهة لطلاب العوق البصري بالتزامن مع اليوم العالمي للعصا البيضاء، من خلال 16 برنامجاً تشمل جميع مراحل التعليم في 7 محافظات، تقدم لنحو 67 طالباً ضمن خطط تعليمية تضمن التحاقهم بالمراحل كافة.

وأشار المتحدث الرسمي لتعليم الشرقية سعيد الباحص إلى أن إدارة التعليم في المنطقة تقدم الخدمات التعليمية لتعليم الكبار ضمن برنامجين للمرحلة المتوسطة والثانوية، متابعاً أن جميع الطلاب يحضون بخدمات تربوية وتعليمية من قبل معلمين متخصصين في تلك البرامج التي ترتبط بالمهارات التعويضية تتوفر فيها الوسائل المناسبة في المدارس بما لا يزيد عن نصف اليوم الدراسي ليقضوا بقية اليوم مع اقرانهم في المدرسة .

وأضاف أن طلاب الصفوف المرحلة الابتدائية يتعلمون على استخدام المعينات الدراسية والحروف البارزة في كتب برايل وعلى التعامل مع (آلة بيركنز برايل) و(آلة برايل سنس) للمراحل المتوسطة والثانوية، بالإضافة إلى التدريب على العصا البيضاء واستخدام بقية الحواس لدمج الطالب أو الطالبة مع المجتمع .

تشمل البرامج كل من الخبر و الجبيل و رأس تنورة والنعيرية وشرق الدمام والقطيف، بالإضافة لبرنامجي تعليم الكبار .