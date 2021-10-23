شكرا لقرائتكم خبر عن «آل الشيخ»: كل فعاليات الأيام الأولى بموسم الرياض انتهت تذاكرها والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - سجلت مبيعات تذاكر موسم الرياض في أولى أيام انطلاقته أرقامًا قياسية، حيث شهدت إقبالًا غير مسبوق من الزوار الذين استنفدوا جميع التذاكر خلال ساعات من طرحها في المواقع المخصصة للبيع.

وأكد رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه الأستاذ تركي بن عبد المحسن آل الشيخ، عبر تغريدة له في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" أن "جميع الفعاليات التي أقيمت خلال الأيام الماضية نفدت تذاكرها بالكامل، بدءًا من مسيرة افتتاح موسم الرياض، إلى فعالية "WWE كراون جول"، ومهرجان "RUSH" في يوميه الأول والثاني".

وكانت تذاكر مسيرة افتتاح موسم الرياض الأولى طرحًا للبيع بين فعاليات الموسم، ولقيت اهتمامًا كبيرًا بين الجمهور والزوار، حيث نفدت خلال ساعة واحدة من طرحها، قبل بدء طرح تذاكر الفعاليات الأخرى بوقت كاف قبل بدايات مواعيدها.

وتنطلق اليوم السبت، 23 أكتوبر، فعاليات منطقة "كومبات فيلد" بعد طرح تذاكرها أمس، كما يستمر مهرجان "RUSH" في فعالياته لليوم الثاني، وتستمر حتى 26 أكتوبر الحالي، وهو موعد بدء فعاليات منطقة "رياض سفاري".

وفي الوقت الذي تقام فيه فعاليات موسم الرياض، يستمر الجمهور والزوار في التوافد إلى مناطق الموسم وفعالياته بأعداد كبيرة، للاستمتاع بالخدمات الاستثنائية والتجارب العالمية والفنون والجماليات في المعارض والمتاجر والمقاهي المنتشرة بجميع مناطق الموسم في أرجاء العاصمة الرياض.