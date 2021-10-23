شكرا لقرائتكم خبر عن «الشورى» يناقش التقرير السنوي لهيئة تنظيم المياه والكهرباء والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - عقدت لجنة الطاقة والصناعة إحدى اللجان المتخصصة بمجلس الشورى، اجتماعًا -عبر الاتصال المرئي- برئاسة عضو المجلس رئيس اللجنة المهندس علي بن عايض القرني، ناقشت خلاله الموضوعات التي أحيلت لها من المجلس لدراستها وتقديم تقاريرها المتضمنة رأيها وتوصياتها حيال ما ورد فيها.

ودرست اللجنة خلال الاجتماع الذي شارك فيه أعضاء المجلس أعضاء اللجنة التقرير السنوي لهيئة تنظيم المياه والكهرباء للعام المالي 1442/1441هـ، حيث ناقشت أهم ما تضمنه‏ تقرير الأداء السنوي للهيئة خلال عام التقرير.

وناقشت اللجنة كذلك مستوى السلامة لأعمال المقاولين ومدى رضى المستهلكين للخدمات المقدمة لهم، كما بحثت اللجنة ضرورة تطوير البرامج ووضع المحفزات للاستثمار في مجال تبريد المناطق وتصنيع العدادات الذكية لرفع المحتوى المحلي وتماشيًا مع رؤية المملكة 2030، لتحقيق أهداف الهيئة للوصول بخدمات الكهرباء وتبريد المناطق إلى مرحلة الاستدامة الاقتصادية.

يُذكر أن لجنة الطاقة والصناعة بمجلس الشورى إحدى لجان مجلس الشورى المتخصصة التي شملها التكوين الجديد للجان المجلس وتدرس حسب اختصاصها التقارير السنوية للأجهزة الحكومية، والأنظمة واللوائح ذات العلاقة بجوانب الطاقة والصناعة بشكل عام.