محمد بن مسعود - الدمام - سلطات الحوثيين تفرج عن شقيق محافظ تعز ”حافين القدمين” بعد يوم من اعتقاله
أفرجت سلطات المتمردين الحوثيين، عن شقيق محافظ تعز “حافين القدمين” بعد يوم من اعتقاله.
وذكر المحامي عبدالله سلطان شداد، بأن الحوثيون أفرجوا عن وكيل وزارة شؤون المغتربين بحكومة الحوثيين غير المعترف بها، عادل شمسان “حافي القدمين”، بعد أن كتب تعهدا خطيا بعدم العودة إلى منزله بصنعاء المملوك لشقيقه محافظ تعز في الحكومة اليمنية المعترف بها، نبيل شمسان.
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وأشار إلى أن ما يقوم به ما يسمى فريق الحراسة القضائية بصنعاء عمل يهين السلطة والقضاء ويظهره في أبشع صورة.
وكان الحوثيين اعتقلوا شداد واقتادوه الى قسم شرطة شملان، وأخرجوا أسرته التي لجأت الى أحد الفنادق.
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