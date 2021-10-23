بعد واقعة مباراة الشباب.. الاتحاد يعاقب فهد المولد

محمد بن مسعود - الدمام - محررو المناطق:

قررت إدارة نادي الاتحاد، تطبيق اللائحة بحق اللاعب فهد المولد، ومعاقبته بالغرامة المالية على ما بدر منه بعد تغييره أمس خلال مباراة الشباب، وفقًا لـ “المدينة”.

اعتذر فهد المولد، لاعب فريق الاتحاد، لجماهير ناديه، بعدما ظهرت عليه علامات الغضب أثناء تبديله في مباراة الشباب بالجولة الـ9 في دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وغادر المولد، ملعب الأمير عبدالله الفيصل، غاضبًا، بعد قرار المدير الفني الروماني كوزمين تغييره، أمام نادي الشباب.

وأظهر مقطع فيديو، نشرته شركة الرياضة السعودية، عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، فهد المولد غاضبًا، بعد قرار استبداله بعبد العزيز البيشي.