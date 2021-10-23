اخبار الخليج – محافظ الشمالية يزور مركز استدامة ويؤكد أهمية تسطيح مؤشر النفايات في مدافن البحرين

قام سعادة السيد علي بن الشيخ عبدالحسين العصفور محافظ المحافظة الشمالية بزيارة إلى «مركز استدامة» ، بحضور سعادة الشيخ محمد بن أحمد آل خليفة وكيل شئون البلديات بوزارة الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني ، والمهندسة شوقية حميدان الوكيل المساعد للخدمات البلدية المشتركة وسعادة العميد خالد ربيعة سنان الدوسري نائب المحافظ وعدد من المسئولين بالمحافظة.

وخلال الزيارة ، أطلع سعادة المحافظ على المسئوليات التي يقوم بها المركز فيما يخص مراقبة وإدارة شركات النظافة في مختلف محافظات المملكة وكيفية التعامل مع النفايات وإعادة تدويرها لتوثيق الحالة في سبيل تبني برامج تدعم مشاريع المركز وتحقق الوعي الصحي والبيئي وطرق التخلص من القمامة اليومية بمختلف محتوياتها خاصة فيما يتعلق بالمخلفات الغير عضوية، والتي توفر أهم المعايير التي تسهم في تحقيق اعتماد عالي مدينة صحية.

وأوضح سعادته أن المحافظة على أتم الاستعداد للتعاون مع مركز استدامة وشركة أوربيزر في تعميم ثقافة فرز النفايات والمخلفات مع التركيز في الفترة الحالية على منطقة عالي بما يتناسب واحتياجاتها للاعتماد كمدينة صحية بالتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني والمدارس وتحويلها إلى أماكن معززة للصحة والتوعية بكيفية التقليل التدريجي من النفايات ، مؤكداً ضرورة وضع الدراسات والحلول لإيجاد البدائل لعمليات التخلص من النفايات بما يتناسب مع المعايير الدولية للحد من الانبعاثات الغازية والاطلاع على التجارب في هذا المجال وتبني رؤية مستدامة لتسطيح مؤشر النفايات في مدافن البحرين.

كما اطلع المحافظ على عرض تفصيلي قدمه ممثل شركة النظافة بالمحافظة الشمالية حول كيفية التعامل مع القمامة اليومية ابتداء من الجمع وحتى مراحل الفرز والتخلص منها أو إعادة تدويرها، كما تم عرض برنامج لمراقبة حركة حاويات وسيارات جمع النفايات.