أخبار المملكة اليوم.. إطلاق المرحلة الأولى من مبادرة السعودية الخضراء.. و30% من الأراضي ستكون محمية

الرياض - محمد عبدالله - ترصد«صحيفة عاجل» أهم أخبار السعودية، اليوم السبت الموافق 23 أكتوبر 2021، منها: إطلاق الحزمة الأولى من مبادرة السعودية الخضراء، و30% من أراضي المملكة ستكون مناطق محمية.

ضبط 15600 من مخالفي أنظمة الإقامة

أعلنت وزارة الداخلية أن الحملات الأمنية المشتركة لضبط مخالفي أنظمة العمل والإقامة والحدود تمكنت من ضبط أكثر من (15600) مخالف خلال أسبوع واحد فقط بجميع المناطق.

إطلاق الحزمة الأولى من مبادرة السعودية الخضراء

أطلق ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، اليوم السبت، الحزمة الأولى التي ستسهم في تحقيق مبادرات السعودية الخضراء، وذلك بتكلفة أكثر من 700 مليار ريال.

الأميرة ريما: 30% من أراضي المملكة ستكون مناطق محمية

أكدت الأميرة ريما بنت بندر سفيرة خادم الحرمين الشريفين لدى الولايات المتحدة الأمريكية، عضو مجلس إدارة اللجنة الأولمبية السعودية والدولية في كلمةٍ ألقتها ضمن أعمال منتدى "مبادرة السعودية الخضراء" اليوم، أن مبادرات المملكة البيئية هدفها الحفاظ على التنوع البيولوجي، ووقف انقراض بعض الحيوانات.

المملكة ترحب ببيان مجلس الأمن المندد بهجمات الحوثي

أعلنت وزارة الخارجية، اليوم السبت، ترحيبها بالبيان الصادر عن مجلس الأمن الدولي، المندّد بهجمات ميليشيا الحوثي الإرهابية على الأراضي والمنشآت المدنية بالمملكة.

شروط وخطوات إلغاء تأشيرة الخروج والعودة والخروج النهائي

حدَّدت المديرية العامة للجوازات شروط وخطوات خدمة إلغاء تأشيرة الخروج والعودة والخروج النهائي.

6 شروط لإضافة مستخدم فعلي لمركبة

أوضحت الإدارة العامة للمرور نحو 6 شروط لإضافة مستخدم فعلي لمركبة، من أبرزها صلاحية رخصة السير وعدم وجود بلاغ عليها ووجود تأمين ساري.

4 شروط لإصدار وثيقة بدل فاقد من الأحوال المدنية

حددت وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية شروط وخطوات إصدار وثيقة بدل فاقد للهوية الوطنية وسجل الأسرة وحجز موعد لإعادة الإصدار.

زراعة مليوني شجرة بمصادر مياه غير تقليدية

أعلنت المؤسسة العامة للري زراعة 2 مليون شجرة بجميع مناطق المملكة، وباستخدام مصادر المياه غير التقليدية وكذلك الطاقة المتجددة.

كل ما تريد معرفته عن مبادرة السعودية الخضراء

أطلق صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، اليوم السبت، الحزمة الأولى من مبادرة السعودية الخضراء في افتتاح أعمال المنتدى الذي يستمر لمدة 3 أيام، وذلك بتكلفة أكثر من 700 مليار ريال.

قصة 4 سعوديات على حلبة مصارعة WWE

تزامنًا مع شهر توعية سرطان الثدي، بالتزامن مع انطلاق الحدث العالمي لمصارعة المحترفين WWE ضمن فعاليات موسم الرياض 2021، حرصت الهيئة العامة للترفيه على الاحتفاء بـ4 نساء سعوديات هزمن مرض السرطان.

«توكلنا» يوضح أسباب اختفاء تسجيل الجرعة الأولى في التطبيق

أوضح تطبيق توكلنا المعتمد من وزارة الصحة أسباب اختفاء تسجيل الجرعة الأولى في التطبيق بعد أشهر من الحصول عليها، ردًّا على استفسارات المواطنين.

انطلاق فعاليات بسطة الرياض

أعلنت أمانة منطقة الرياض، اليوم السبت، انطلاق فعالية بسطة الرياض في طريق الأمير محمد بن عبدالعزيز، وذلك بعد تأجيلها أسبوعًا للاستفادة من تطبيق قرار تخفيف الإجراءات الاحترازية ضد كورونا.

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