الصحة: تسجيل 43 إصابة و38 حالة تعافٍ من كورونا خلال الـ24 ساعة

الرياض - محمد عبدالله - أعلنت وزارة الصحة، اليوم السبت، عن تسجيل 43 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد- 19» في المملكة، خلال الـ24 ساعة الماضية؛ ما يرفع إجمالي الإصابات إلى 548205 حالات.

وذكرت الوزارة –عبر تويتر- أنه تم تسجيل 38 حالة تعافٍ جديدة من كورونا؛ ليصل إجمالي حالات الشفاء من الفيروس إلى 537246 حالة.

وأشارت إلى أنه تم تسجيل حالتي وفاة، ليرتفع إجمالي حالات الوفيات منذ بدء جائحة كورونا وحتى الآن، إلى 8776 حالة.

ووفقا لبيانات وزارة الصحة، فقد ارتفع عدد جرعات اللقاح إلى ( 45093830 ) جرعة، عبر أكثر من 587 مركزا بجميع المناطق.

كانت الوزارة ذكرت في وقت سابق، أن التبديل بين اللقاحات يمكن أن يساعد في محاربة المتغيرات؛ لأنه مع تحور الفيروس يمكن أن يتغير الجزء الذي يستهدفه اللقاح، ما قد يجعل اللقاح أقل فاعلية.

كما أوضحت أن من فوائد الجرعة الثانية للقاح كورونا، ما يلي: انخفاض احتمالية الإصابة بالفيروس بنسبة 95%، وتقليل أو انعدام الأعراض عند الإصابة بالفيروس، وتقليل فرص تكرار الإصابة بالعدوى، وتقليل فرص الإصابة بمتحور دلتا، وتحفيز الغدد الليمفاوية والأنسجة للتفاعل مع اللقاح.

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