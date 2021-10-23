4 شروط لإصدار وثيقة بدل فاقد من الأحوال المدنية

الرياض - محمد عبدالله - حددت وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية شروط وخطوات إصدار وثيقة بدل فاقد للهوية الوطنية وسجل الأسرة وحجز موعد لإعادة الإصدار.

وأوضحت الأحوال المدنية عبر موقع أبشر الإلكتروني أنَّ شروط إصدار وثيقة بدل فاقد تتمثل فيما يلي:

1-يمكن للمستخدم طلب إصدار بدل فاقد فقط بعد التبليغ عن الوثيقة المفقودة.

2-يمكن للمستخدم حجز موعد لإصدار بدل فاقد بعد 14 يومًا من تاريخ تقديم الطلب.

3-لا يمكن طلب إعادة إصدار لأكثر من مرة لنفس الوثيقة والنسخة.

4-الموعد الذي يتم تحديده لمراجعة الأحوال المدنية لا يمكن التعديل عليه أو إلغاؤه.

خطوات إصدار بدل فاقد

وأكدت الأحوال المدنية أن خطوات إصدار وثيقة بدل فاقد لكل من بطاقة الهوية الوطنية، وسجل الأسرة وحجز موعد لإعادة الإصدارة تتمثل فيما يلي:

1اضغط على «خدماتي ».

2- اختر «خدمات».

3- اختر «الأحوال المدنية».

4-اضغط على «طلب وثيقة بدل فاقد».

الاستعلام عن بطاقة الهوية الوطنية

وكانت الأحوال المدنية عبر حسابها الرسمي على موقع «تويتر» أوضحت أن متطلبات الاستعلام عن صلاحية بطاقة الهوية الوطنية تتمثل في: رقم الهوية، ورقم النسخة، والرمز المرئي.

وأكدت الأحوال المدنية أن خطوات الاستعلام عن صلاحية بطاقة الهوية الوطنية تتمثل فيما يلي:

1-تسجيل الدخول على منصة أبشر.

2-الضغط على «الخدمات».

3-اختيار الخدمات الاستعلامية.

مدة صلاحية بطاقة الهوية الوطنية

مدة صلاحية بطاقة الهوية الوطنية

وكانت الأحوال المدنية أوضحت أن مدة صلاحية بطاقة الهوية الوطنية عشر سنوات من تاريخ صدورها أو استبدالها أو تجديدها، ويجب تجديدها لمدة مماثلة خلال المائة وثمانين يومًا السابقة لانقضاء مدة صلاحيتها.

وأكدت الأحوال المدنية ضرورة تجديد بطاقة الهوية الوطنية قبل 180 يومًا من انتهائها، وفي حالة تجديد البطاقة بعد مرور موعد التجديد أي بعد انتهاء صلاحية البطاقة تفرض غرامة 100 ريال.

وقالت الأحوال المدنية إن تجديد بطاقة الهوية الوطنية لا يتطلب إحضار صور شخصية أو تعبئة نماذج إذا كان لدى المواطن صورة وبصمة مسجلة في النظام.

وأضافت الأحوال المدنية أنه لا يجوز تصوير بطاقة الهوية الوطنية أو سجل الأسرة تصويرًا يحاكي الأصل من حيث الشكل والحجم والألوان والتغليف بحيث تبدو الصورة مماثلة للأصل، وسوف يتعرض للجزاء كل من يقوم بهذا العمل، ويشمل الجزاء: صاحب الوثيقة، ومن قام بتصويرها.

ولا يجوز رهن بطاقة الهوية الوطنية أو سجل الأسرة أو حفيظة النفوس، ومن يخالف ذلك يجازى بالعقوبة المقررة بحقه بموجب النظام، ويشمل ذلك الراهن والمرتهن، وفقًا للأحوال المدنية.

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