«توكلنا» يوضح أسباب اختفاء تسجيل الجرعة الأولى في التطبيق

الرياض - محمد عبدالله - أوضح تطبيق توكلنا المعتمد من وزارة الصحة أسباب اختفاء تسجيل الجرعة الأولى في التطبيق بعد أشهر من الحصول عليها، ردا على استفسارات المواطنين.

وأكد تطبيق توكلنا عبر حسابه الرسمي على موقع «تويتر» للتدوينات القصيرة أنه في حال لم يأخذ المستفيد الجرعة الثانية بعد 90 يوم تتحول بعدها إلى (لم تثبت إصابتة) وفي حال أخذ الجرعة الثانية يتحول إلى محصن.

جاء ذلك ردًّا على استفسار إحدى المستفيدات على الحساب الرسمي لتطبيق توكلنا: « أنا أخذت الجرعة الأولى، وبعد شهور عندما أردت التسجيل الجرعه الثانية، فوجئت أنها الجرعة الأولى اختفت من التطبيق ومكتوب أني غير محصن».

الحالات الصحية في توكلنا

وكانت وزارة الصحة قد أوضحت وبالتعاون سيتم تحديث الحالات الصحية بتطبيق توكلنا وفقًا للتالي:

- حاصل على جرعتين من لقاحات فايزر أو أسترازينيكا أو موديرنا تسجيل الحالة من تاريخ أخذ الجرعة الثانية.

- حصل على جرعة واحدة من لقاح جانين بدء الحالة من اليوم الـ14 من تاريخ أخذ الجرعة.

- حصل على جرعتين من لقاحات معتمدة من منظمة الصحة العالمية وهما حتى الآن (ساينوفارم وساينوفاك) وجرعة إضافة من أحد اللقاحات المعتمدة في المملكة (موزديرنا أو استرازينيكا أو فايزر، وتبدء الحالة من تاريخ أخذ الجرعة الإضافية من أحد اللقاحات المعتمدة بالمملكة.

- لا تشمل من حصل على جرعة واحدة وتعافى قبل أو بعد تاريخ الجرعة.

وتابعت وزارة الصحة أن الحالة الصحية بتطبيق توكلنا «تلقى جرعة أولي»، تشمل كل من الحالات التالية:

- حصل على جرعة واحدة من لقاحات فايزر أو أسترازينيكا أو موديرنا وتبدء الحالة من اليوم الرابع عشر من تاريخ تناول الجرعة.

- حصل على جرعتين من أحد اللقاحات المعتمدة من منظمة الصحة العالمية، وفيها تبدء الحالة ممن تاريخ أخذ الجرعة الثانية.

- في حال لم يتناول الشخص الجرعة الثانية بعد 90 يومًا تتحول حالته الصحية بعدها إلى «لم تثبت إصابته» وفي حال أخذ الجرعة الثانية يتحول إلى محصن.

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