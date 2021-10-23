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الأمم المتحدة تشيد بمبادرات السعودية «الجريئة» بخصوص البيئة والمناخ

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الرياض - محمد عبدالله - أشادت الأمم المتحدة، اليوم السبت، بمبادرات «الجريئة» بخصوص البيئة والمناخ، وذلك عقب إطلاق ولي العهد الأمير ، النسخة الأولى للمنتدى السنوي لمبادرة السعودية الخضراء في الرياض (وفقا للعربية).

ومنتدى مبادرة السعودية الخضراء، معني بإطلاق المبادرات البيئية الجديدة للمملكة، ومتابعة أثر المبادرات التي أُعلِنَ عنها سابقاً، بما يحقق مستهدفات مبادرة السعودية الخضراء.

وكان ولي العهد البريطاني الأمير تشارلز، قال إن السعودية ومنطقة الشرق الأوسط لديها إمكانيات هائلة للطاقة المتجددة.

وأضاف ولي العهد البريطاني: نرى تقدما حقيقيا بمبادرتي السعودية الخضراء والشرق الأوسط الأخضر، وفقا للعربية

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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