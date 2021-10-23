السفير البريطاني بالرياض يرحب بإعلان ولي العهد الوصول للصفر الكربوني

الرياض - محمد عبدالله - رحَّب السفير البريطاني لدى السعودية، نيل كرمبتون، بإعلان ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، بوصول الانبعاث الكربوني إلى الصفر بحلول 2060م.

وقال السفير البريطاني –عبر تويتر-: نرحب بإعلان المملكة بأنها ستصل بالانبعاث الكربوني إلى صافي الصفر بحلول عام 2060، وآمل أن يؤدي هذا الإعلان التاريخي في مؤتمر مبادرة السعودية الخضراء إلى تحفيز طموح الآخرين قبل انعقاد قمة المناخ (كوب ٢٦) ببريطانيا.

وتابع السفير البريطاني «نتطلع إلى تفاصيل المساهمة الوطنية المحددة في السعودية، والعمل معًا للحفاظ على 1.5 درجة مئوية في متناول اليد».

وأطلق ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، اليوم السبت، أطلق النسخة الأولى للمنتدى السنوي لمبادرة السعودية الخضراء في الرياض، الذي يعنى بإطلاق المبادرات البيئية الجديدة للمملكة، ومتابعة أثر المبادرات التي أُعلِنَ عنها سابقاً، بما يحقق مستهدفات مبادرة السعودية الخضراء.

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