التحالف: تدمير 4 زوارق حوثية مفخخة بمعسكر الجبانة في الحديدة

الرياض - محمد عبدالله - أعلن التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، اليوم السبت، عن تدمير 4 زوارق مفخخة بمعسكر الجبانة الساحلي بالحديدة قبل تنفيذ هجمات وشيكة.

وبحسب «العربية»، قال التحالف إنه تم تنفيذ عملية استهداف لموقع تجميع وتفخيخ الزوارق المفخخة بالحديدة، مؤكدًا أن جهود التحالف أسهمت في حماية خطوط الملاحة والتجارة العالمية بمضيق باب المندب وجنوب البحر الأحمر.

يشار إلى أن ميليشيا الحوثي الإرهابية تستعين من وقت لآخر بالزوارق المفخخة لتهديد الملاحة البحرية في مضيق باب المندب والبحر الأحمر، ودائما ما تدمرها قوات التحالف العربي لدعم الشرعية.

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