موسم الرياض 2021.. قصة 4 سعوديات على حلبة مصارعة WWE

الرياض - محمد عبدالله - تزامنًا مع شهر توعية سرطان الثدي، بالتزامن مع انطلاق الحدث العالمي لمصارعة المحترفين WWE ضمن فعاليات موسم الرياض 2021، حرصت الهيئة العامة للترفيه على الاحتفاء بـ 4 نساء سعوديات هزمن مرض السرطان.

ووثق مقطع فيديو متداول، لحظات صعود السعوديات الأربعة على حلبة المصارعة، يحملن حزام WWE وسط عاصفة من التصفيق من الجماهير الكبيرة التي حرصت على مواكبة هذا الحدث العالمي.

ويذكر أن شهر أكتوبر يعتبر شهر التوعية بسرطان الثدي، ويسمى «أكتوبر الوردي»، حيث يعتبر سرطان الثدي في السعودية أكثر شيوعًا بين السيدات بعمر 40 عامًا فأكثر، وأكثر من 50% من حالات سرطان الثدي في المملكة يتم كشفها بمراحل متقدمة، مقارنة بـ20% في الدول المتقدمة؛ مما يرفع من معدل الوفيات ويقلل فرص الشفاء، فضلًا عن ارتفاع تكلفة العلاج.

كما أن الكشف المبكر لسرطان الثدي بوساطة التصوير الشعاعي للثدي بالماموجرام، يزيد وبشكل كبير، من نسبة الشفاء والبقاء على قيد الحياة، كما يزيد من خيارات وفعالية العلاج.

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