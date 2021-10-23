بوريس جونسون: تعهد السعودية التاريخي خطوة كبيرة إلى الأمام

أشاد رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، اليوم السبت، بهدف المملكة العربية السعودية للوصول إلى الحياد الصفري من الانبعاثات الكربونية مع حلول عام 2060.

وأكد جونسون أن "تعهد السعودية التاريخي بالوصول إلى صافي انبعاثات صفرية بحلول عام 2060 خطوة كبيرة إلى الأمام"، بحسب تغريدة له على موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي.

وتابع: "إنني أتطلع إلى رؤية المزيد من الإعلانات في مبادرة "الشرق الأوسط الأخضر" والعمل سويا في منتدى المناخ الـ26 للحد من الاحترار بأكثر من 1.5 درجة مئوية".

​وكان ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، أطلق صباح اليوم السبت، النسخة الأولى للمنتدى السنوي لمبادرة السعودية الخضراء في الرياض، المسؤول عن طرح المبادرات البيئية الجديدة للسعودية، وهو ما يخدم أهداف مبادرة السعودية الخضراء.

وأعلن ابن سلمان عن إطلاق السعودية مبادرات في مجال الطاقة ستساهم في خفض الانبعاثات الكربونية بمقدار 278 مليون طن سنويا، مع حلول عام 2030.

وأكد اعتزامه تحويل العاصمة السعودية الرياض إلى واحدة من أكثر مدن العالم تشجيرا.

وأشار ولي العهد السعودي في كلمته إلى أن الحزمة الأولى من المبادرات تمثل استثمارات بقيمة تزيد عن 700 مليار ريال، وهو ما سيسهم في تنمية الاقتصاد الأخضر، وتوفير فرص استثمارية ضخمة للقطاع الخاص، وخلق فرص عمل نوعية، بحسب "رؤية المملكة 2030".

وفي غلاسكو الأسكتلندية، سيقام مؤتمر قمة المناخ الـ26 من 31 أكتوبر/تشرين الأول الجاري إلى 12 نوفمبر/تشرين الثاني المقبل.

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