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التحالف العربي يدمر 4 زوارق مفخخة في اليمن تم تجهيزها لتنفيذ هجمات وشيكة

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أعلن التحالف العربي الذي تقوده ، اليوم السبت، أنه دمّر 4 زوارق مفخخة في مدينة الحديدة غربي اليمن قبل استخدامها من جانب جماعة "أنصار الله" في تنفيذ هجمات أو عمليات عدائية.

وحسب وكالة الأنباء السعودية، قال التحالف العربي إنه نفذ عملية استهداف موقع لتجميع وتفخيخ الزوارق المفخخة في معسكر الجبانة الساحلي بالحديدة.

وأضاف أنه تم تدمير 4 زوارق مفخخة بالموقع تم تجهيزها لتنفيذ عمليات عدائية وهجمات وشيكة.

وأشار إلى أن جهود التحالف تساهم في حماية خطوط الملاحة والتجارة العالمية في مضيق باب المندب وجنوب البحر الأحمر.

وتقود السعودية، منذ مارس/ آذار 2015، تحالفا عسكريا من دول عربية وإسلامية، دعما للحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، في سعيها لاستعادة العاصمة صنعاء ومناطق واسعة في اليمن، سيطرت عليها جماعة "أنصار الله"، أواخر 2014.

في المقابل، تنفذ جماعة "أنصار الله" هجمات بطائرات دون طيار، وصواريخ بالستية، وقوارب مفخخة تستهدف قوات سعودية ويمنية داخل اليمن، وأراضي المملكة.

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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