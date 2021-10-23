شكرا لقرائتكم خبر عن إغلاق 8 منشآت وضبط 137مخالفة للتدابير الصحية بالشرقية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - نفذت أمانة المنطقة الشرقية خلال اليومين الماضيين، 2531 جولة رقابية وجولات مشتركة مع الجهات ذات العلاقة، شملت الأسواق والمراكز التجارية ومنافذ البيع بالمنطقة، نتج عنها إغلاق 8 منشآت مخالفة، وضبط 137 مخالفة للتدابير الصحية، والإجراءات الاحترازية المرتبطة بفيروس كورونا المستجد وتطبيق توكلنا.

وأكدت الأمانة استمرار جولاتها الرقابية المكثفة، للتثبّت من تطبيق التدابير الصحية والإجراءات الاحترازية، والاشتراطات البلدية، مع تشديدها على التقيد بالأنظمة الوقائية، لرفع وتعزيز المستوى التوعوي والرقابي بتلك المنشآت، إضافة إلى تفعيل مبادرة " ممتثل " في جميع مدن ومحافظات المنطقة.