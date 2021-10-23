شكرا لقرائتكم خبر عن «الحجرف» : مبادرة السعودية الخضراء استجابة حقيقية للتغير المناخي والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أكد الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور نايف فلاح مبارك الحجرف، أهمية المضامين والمبادرات التي تضمنتها كلمه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، التي افتتح بها فعاليات مبادرة السعودية الخضراء والتي انطلقت أعمالها اليوم .

وأوضح الأمين العام أن هذه المبادرة تمثل مساهمة عالمية واستجابة حقيقية للتصدي لتحديات التغير المناخي، وتطلقها المملكة تتطلب تكاتف الجهود الإقليمية والدولية لتحقيق أهدافها نحو حماية الأرض من تداعيات التغير المناخي، مثمنا الرؤية والمبادرات والبرامج التي أعلن عنها، التي تمثل نقطة تحول تاريخي في المنطقة، مرحبا بالإعلان عن انتظام اجتماعات مبادرة السعودية الخضراء كل عام، الأمر الذي يعكس التزاما بأهدافها والعمل مع دول الأقليم والعالم نحو تحقيق أهدافها.