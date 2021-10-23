لأول مرة في الشرق الأوسط.. «اتصالكوم» تطلق ميزة الاتصال الهاتفي عبر مايكروسوف تيمز

محمد بن مسعود - الدمام - أطلقت شركة اتصالكوم البحرين، بالتعاون الاستراتيجي مع شركة مايكروسوفت العالمية، ميّزة الإتصال الصوتي الهاتفي عبر مايكروسوت تيمز، وهي الأولى من نوعها في مملكة البحرين ومنطقة الشرق الأوسط.

تتيح هذه الميزة لمستخدمي مايكروسوفت تيمز إجراء واستقبال المكالمات الهاتفية باستخدام رقم بحريني من خلال برنامج مايكروسوفت تيمز الخاص بهم من أي مكان في العالم دون الحاجة إلى دفع رسوم التجوال.

تُظهر ميزة الاتصال عبر ماكروسوفت تيمز قدرة شركة اتصالكوم على تقديم منتجات مبتكرة تركز على تلبية احتياجات المؤسسة.

وقال رئيس حلول الشركاء العالميين لمجموعة مايكروسوفت في الشرق الأوسط أحمد عبد اللطيف:» يعتبر سد فجوة الاتصال خلال العصر الجديد من العمل الهجين أحد أهم متطلبات أي مؤسسة ناجحة»، « ويسعدنا التعاون مع شركة اتصالكوم البحرين لتوفير هذه الميزة الأساسية لـ مايكروسوفت تيمز والتي تعزز إنتاجية الموظفين والاتصال في مكان العمل الحديث دون أي تكلفة. كما أننا نتطلع إلى رؤية المؤسسات تستفيد استفادة كاملة من حلول ماكروسوفت لتحسين قنوات الاتصال والعمليات الخاصة بها لتعزيز تجارب الموظفين والعملاء».

من جانبه ، قال الرئيس التنفيذي لشركة اتصالاكوم البحرين راشد عبد الله آل سنان:» يسعدنا أن نوفر لمستخدمي مايكروسوفت الفرصة لاستخدام تطبيق مايكروسوفت تيمز الخاص بهم لإجراء واستقبال مكالمات العمل أثناء التنقل ودون الحاجة إلى تحمل أي تكاليف تجوال إضافية، ونحن ممتنون لشركة مايكروسوفت للعمل معنا لتقديم هذه الميَزة لمستخدمي مايكروسوفت تيمز».