43 إصابة جديدة.. الصحة تعلن التقرير اليومي لمستجدات فيروس كورونا

محمد بن مسعود - الدمام - محررو المناطق

أعلنت وزارة الصحة، اليوم السبت الموافق 23/10/2021، عن تسجيل 43 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، وحالتين وفاة، خلال الساعات الأربع وعشرين الماضية في جميع أنحاء المملكة.

وأضاف بيان الصحة، حول مستجدات كورونا، أنه تم تعافي 38 حالة من الفيروس، ليصل إجمالي المتعافين بجميع مناطق المملكة إلى 537.246 ، فيما وصل إجمالي الإصابات منذ بداية الجائحة إلى … ، في حين وصل إجمالي عدد الوفيات منذ تفشي الوباء إلى … حالة.