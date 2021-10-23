محمد بن مسعود - الدمام - بعد أشهر من زفافها … جرمة قتل فتاة اثناء صلاتها في صنعاء

لقيت فتاة يمنية مصرعها داخل منزلها في العاصمة صنعاء، أثناء صلاة العشاء، بطعنات قاتلة من الخلف، بعد أشهر على زواجها.

وقالت مصادر محلية، إن الشابة أميرة البدجي متزوجة منذ فترة قريبة وقتلت بدم بارد داخل شقتها أثناء أدائها صلاة العشاء في منزلها بحي ذهبان، شمالي العاصمة صنعاء.

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وأوضحت المصادر، أن الشابة، البدجي، تلقت عدة طعنات قاتلة من خلف رأسها، أثناء الصلاة دون معرفة الجاني.

وأشارت المصادر، إلى أن نقل جثة الضحية إلى ثلاجه مستشفى المجد، ومازالت التحقيقغات جارية للبحث عن هوية المجرم.

وطالبت المصادر، السلطات الخاضعة لسيطرة المليشيات الحوثية، بالكشف عن هوية الجاني وأسباب الجريمة.

وارتفعت معدلات الجرائم، في صنعاء ومناطق سيطرة المليشيات الحوثية، في ظل انفلات أمني، وخضوع الأجهزة الأمنية لسطوة المليشيات، وتدخلها في شؤون القضاء والمحاكم.