محمد بن مسعود - الدمام - الحوثيون ينفذون أكبر سرقة في التاريخ تحت هذا الأسم في صنعاء ” وثيقة “

نفذ المتمردين الحوثيين أكبر سرقة في التاريخ بإسم “المولد النبوي” بالعاصمة صنعاء. وبحسب وثيقة رسمية متداولة، تحت إمضاء القيادي في المليشيا المدعو خالد المداني، رئيس ما تسمى باللجنة التحضيرية لفعاليات المولد النبوي، يطالب فيها وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بحكومتهم غير المعترف بها، بتسليم 291985000 مليون ريال كأجور مقابل النظافة البعدية لساحات المولد النبوي. قد يهمك ايضاً وأثارت الوثيقة المسربة في سياق صاع الاجنحة الحوثية، ردود فعل واسعة غاضبة. وكانت سلطات المليشيا ألزمت عمال النظافة بتنظيف ساحة ميدان السبعين، مقابل صرف 2000 ريال لكل عامل، على الرغم من انقطاع مرتباتهم منذ خمس سنوات.

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