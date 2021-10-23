شكرا لقرائتكم خبر عن مركز الملك سلمان يوزع مساعدات طارئة للنازحين من مأرب والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - وزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس مساعدات متنوعة طارئة للأسر التي نزحت مؤخرا من مديريات جنوب محافظة مأرب.

وشملت المساعدات 1,800 سلة غذائية، تزن 192 طنًا و600 كيلو غرام، و250 خيمة، بالإضافة إلى 250 حقيبة إيواء، يستفيد منها حوالي 11 ألف فرد من نازحي المديريات الجنوبية.

وأشاد مدير الوحدة التنفيذية لإدارة مخيمات النازحين في محافظة مأرب سيف مثنى بالتدخلات الإنسانية لمركز الملك سلمان للإغاثة واستجابته السريعة لنداء الإغاثة الإنساني الذي أطلقته المحافظة لإغاثة النازحين والمتضررين.

ويأتي ذلك في إطار جهود المركز لتقديم الدعم الإغاثي الطارئ في مختلف القطاعات الإنسانية لجميع المحافظات اليمنية ومنها محافظة مأرب.