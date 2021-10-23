“الأحوال المدنية” تحدد شروط استخراج وثيقة بدل فاقد

محمد بن مسعود - الدمام - محررو المناطق:

كشفت الأحوال المدنية، الإجراءات المطلوبة وشروط إصدار وثيقة بدل فاقد، عبر موقع أبشر الإلكتروني.

وأوضحت الأحوال المدنية الشروط وتمثلت في:

-يمكن للمستخدم طلب إصدار بدل فاقد فقط بعد التبليغ عن الوثيقة المفقودة.

-يمكن للمستخدم حجز موعد لإصدار بدل فاقد بعد 14 يومًا من تاريخ تقديم الطلب.

-لا يمكن طلب إعادة إصدار لأكثر من مرة لنفس الوثيقة والنسخة.

-الموعد الذي يتم تحديده لمراجعة الأحوال المدنية لا يمكن التعديل عليه أو إلغاؤه.

وحول خطوات إصدار بدل فاقد، أوضحت الأحوال المدنية، أن خطوات إصدار وثيقة بدل فاقد لكل من بطاقة الهوية الوطنية، وسجل الأسرة وحجز موعد لإعادة الإصدارة تتمثل في:

– اضغط على “خدماتي”

– اختر “خدمات”

– اختر “الأحوال المدنية”

– اضغط على “طلب وثيقة بدل فاقد”