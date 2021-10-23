المغرب يحتل مركزا مميزا ضمن الدول الأكثر جاذبية في مجال الطاقة المتجددة

محمد بن مسعود - الدمام - أصدرت شركة “إرنست آند يونغ” تصنيفها الشهري لمؤشر الدول الأكثر جاذبية في قطاع الطاقة المتجددة، في أكتوبر/تشرين الأول الجاري، وحصل المغرب على المركز 16 عالميا.

وجاء تصنيف المغرب ضمن الدول الأكثر جاذبية في مجال الطاقة المتجددة، على المستوى العالمي، ضمن قائمة ضمت 40 دولة، تتضمن 3 دول عربية.

ووفق التصنيف، تصدر المغرب الدول العربية بالمؤشر، حيث حصل على 58.1 نقطة، وجاءت مصر في المركز الثاني عربيا والـ19 عالميا، حيث حصدت مصر 57.8 نقطة، أما الأردن فقد جاء في المركز الثالث ضمن الدول العربية والمركز الـ38 ضمن التصنيف بـ51.5 نقطة.

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واحتلت الولايات المتحدة بحسب هذا التصنيف، المركز الأول بالمؤشر، مسجلة 72.8 نقطة، متبوعة بالصين التي حلت ثانية بـ70.7 نقطة، وجاءت الهند ثالثة بـ70.2 نقطة، فيما احتلت فرنسا المرتبة الرابعة بـ67.4 نقطة.

وتقدم المغرب، في التصنيف ذاته، على دول مثل إسرائيل التي جاءت في المرتبة 17 بـ58.0 نقطة، وكندا التي احتلت المرتبة الـ18 عالميا بـ57.9 نقطة.

يذكر أن المغرب توصل مع المملكة المتحدة لاتفاق حول إنشاء مشروع ضخم لإنتاج الطاقة النظيفة، وسيكون عبارة عن منشأة جديدة لتوليد الكهرباء مدعومة بالكامل بالطاقة الشمسية وطاقة الرياح جنبًا إلى جنب مع بطاريات تخزين عملاقة.

أصبح المغرب، على مدى السنوات العشر الماضية، رائدا دوليا في مجال الطاقة المتجددة، وكانت الدولة مميزة في تطوير مشاريع الطاقة المتجددة الكبيرة والمبتكرة في جميع أنحاء العالم، مثل محطة نور ورزازات، التي تضم أكبر مشروع للطاقة الشمسية المركزة (CSP) على مستوى العالم، وبرنامجها الوطني المتكامل لطاقة الرياح، علاوة على ذلك، أنشأت الدولة إطارًا قانونيًا متينًا لتعزيز الاستثمارات في مجال الطاقة المتجددة.