"بيغ رامي" يستعد لثالث ألقابه عوضا عن الراحة

محمد بن مسعود - الدمام - استأنف البطل المصري ممدوح السبيعي “بيغ رامي”، الاستعداد مبكرًا لبطولة مستر أولمبيا للعام المقبل بعد أن فاز بها عامين على التوالي، ونشر “بيغ رامي”، صورة له عبر حسابه على “إنستغرام” تظهر اللياقة البدنية العالية والكتلة العضلية المتناسقة التي تؤهله للفوز بالبطولة مرة أخرى.

وعلق بيغ رامي على الصورة: “العمل للعام القادم يبدأ الآن، سأستخدم الـ 12 شهرًا القادمة لأتحسن، اعرف ما يجب علينا القيام به ونحن نعمل على ذلك”.

ونجح ممدوح السبيعي الشهير بـ”بيغ رامي” في أن يصبح حديث الصباح والمساء في الشارع الرياضي، بعد تتويجه بلقب ببطولة مستر أولمبيا للعام الثاني على التوالي، بعد تفوقه على منافسه الأمريكي براندون كيري والإيراني هادي شوبان.

ويبلغ بيغ رامي من العمر 36 عاما، حيث إنه مواليد 1985 في محافظة كفر الشيخ المصرية، وبدأ كمال الأجسام عام 2010، في إحدى الصالات الرياضية في الكويت، وأول مشاركة له كانت عام 2012، بمستر أولمبيا للهواة وحقق المركز الأول، حيث فاز ببطولة نيويورك 2013.

ويعد رامي أول مصري يتوج بلقب مستر أولمبيا، أما في عام 2013، تم تصنيفه ضمن أفضل 10 لاعبين بعد أن حصل على المركز الثامن بالبطولة.