ولي العهد البريطاني: نرى تقدمًا حقيقيًا بمبادرة السعودية الخضراء

الرياض - محمد عبدالله - قال ولي العهد البريطاني الأمير تشارلز، إن السعودية ومنطقة الشرق الأوسط لديها إمكانيات هائلة للطاقة المتجددة.

وأضاف ولي العهد البريطاني: نرى تقدما حقيقيا بمبادرتي السعودية الخضراء والشرق الأوسط الأخضر، وفقا للعربية.

وافتتح صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، اليوم السبت، أعمال منتدى مبادرة السعودية الخضراء، بمشاركة دولية كبيرة.

وتستمر أعمال المنتدى، خلال الفترة من 23 حتى 25 أكتوبر 2021م، ويشارك فيه صانعو السياسات والعلماء وقادة الأعمال البارزين من مختلف دول العالم.

وقالت المبادرة عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، إن منتدى مبادرة السعودية الخضراء، يجمع صانعي السياسات والعلماء وقادة الأعمال البارزين للانتقال إلى الحقبة الخضراء الجديدة وتعزيز جهود العمل المناخي الحالية.

ويسلط المتحدثون، الضوء، على مساعي وجهود المملكة والتزامها بشأن المناخ، كما سيشاركون آراءهم وأفكارهم حول العمل المناخي.

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بالفيديو.. كلمة ولي العهد في افتتاح منتدى مبادرة السعودية الخضراء