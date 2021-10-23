تزامنًا مع إطلاق المبادرة الخضراء.. «السودة» تعلن زراعة مليون شجرة خلال 10 سنوات

الرياض - محمد عبدالله - أعلنت شركة السودة للتطوير (إحدى شركات صندوق الاستثمارات العامة)، عن زراعة مليون شجرة خلال 10 سنوات.

وذكرت الشركة –عبر تويتر- أنَّ الشركة تساهم في الحفاظ على البيئة وحماية الحياة الفطرية وتنمية الغطاء النباتي، بما يدعم توجهات المملكة فيما يتعلق بالمبادرات الخاصة بالبيئة واستدامتها تماشياً مع رؤية 2030.

وأوضحت أنها تلتزم بمبادرة السعودية الخضراء التي أطلقتها المملكة وتتماشى معها من خلال استعادة التوازن البيئي، حيث تعتزم زراعة أكثر من مليون شجرة بواقع أكثر من 100 ألف شجرة سنوية لمدة 10 سنوات.

وأشارت إلى أنَّ غابات السودة حاليًا ستتمكن من تحييد ۲۰ ألف طن من ثاني أكسيد الكربون حتى عام ۲۰۳۰، وأن استصلاح غابات العرعر في السودة هو جزء أساسي من الجهود الدولية لمواجهة ظاهرة الاحتباس الحراري.

وأضافت الشركة أنَّ الثروة النباتية في منطقة مشروع تطوير السودة وأجزاء من رجال المع، تتضمن مجموعة واسعة من الفصائل بينها الصباريات وأشجار الطلح وأشجار الزيتون البري

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