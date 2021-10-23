«الحصيني» يعدِّد 6 فوائد للتشجير على المناخ بعد إطلاق مبادرة السعودية الخضراء

الرياض - محمد عبدالله - قال الباحث في الطقس والمناخ، عبدالعزيز الحصيني، إنَّ التشجير له ستّ فوائد على المناخ، وذلك تزامنًا مع إطلاق ولي العهد لبدء المرحلة الأولى من زراعة 450 مليون شجرة بالمملكة.

وأوضح الحصيني –عبر تويتر- أنَّ فوائد التشجير تشمل التالي: تقليل درجة حرارة الهواء، وحجب جزئي لأشعة الشمس، وتنقية الهواء، وتثبيت التربة، وتقليل العواصف الترابية وتحجيم حدتها، وارتفاع نسبة الرطوبة في الجو.

وأضاف الحصيني أنَّ ولي العهد أطلق النسخة الأولى للمنتدى السنوي لمبادرة السعودية الخضراء في الرياض، والذي يعنى بإطلاق المبادرات البيئية الجديدة للمملكة، ومتابعة أثر المبادرات التي تمّ الإعلان عنها سابقًا، بما يحقق مستهدفات مبادرة السعودية الخضراء، قائلًا «المملكة تسعى جاهدة في حماية الأرض والطبيعة».

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