انطلاق فعاليات بسطة الرياض بعد أسبوع من التأجيل

الرياض - محمد عبدالله - أعلنت أمانة منطقة الرياض، اليوم السبت، عن انطلاق فعالية بسطة الرياض في طريق الأمير محمد بن عبدالعزيز، وذلك بعد تأجيلها أسبوعًا للاستفادة من تطبيق قرار تخفيف الإجراءات الاحترازية ضد كورونا.

وأوضحت أمانة الرياض –عبر تويتر- أن بسطة الرياض تهدف إلى دعم رواد الأعمال المواطنين، وإحياء الفراغات العمرانية في العاصمة.

وأشارت إلى أنَّ فعاليات البسطة مستمرة من السعاة العاشرة صباحًا وحتى العاشرة مساء.

وتتواجد ببسطة الرياض أكثر من 200 مشاركة للفنون والحرف والموسيقى وبازارات الملابس والعطور، وكافيهات والمطاعم المعروفة.

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