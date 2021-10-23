الارشيف / اخبار السعوديه

انطلاق فعاليات بسطة الرياض بعد أسبوع من التأجيل

0 نشر
0 تبليغ

الرياض - محمد عبدالله - أعلنت أمانة منطقة الرياض، اليوم السبت، عن انطلاق فعالية بسطة الرياض في طريق الأمير محمد بن عبدالعزيز، وذلك بعد تأجيلها أسبوعًا للاستفادة من تطبيق قرار تخفيف الإجراءات الاحترازية ضد .

وأوضحت أمانة الرياض –عبر تويتر- أن بسطة الرياض تهدف إلى دعم رواد الأعمال المواطنين، وإحياء الفراغات العمرانية في العاصمة.

وأشارت إلى أنَّ فعاليات البسطة مستمرة من السعاة العاشرة صباحًا وحتى العاشرة مساء.

وتتواجد ببسطة الرياض أكثر من 200 مشاركة للفنون والحرف والموسيقى وبازارات الملابس والعطور، وكافيهات والمطاعم المعروفة.

اقرأ أيضا:

تأجيل فعالية «بسطة الرياض» لأسبوع.. وأمانة المنطقة توضح السبب

الكلمات الدلائليه
محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا