وزير الطاقة: المملكة يمكنها بلوغ صفر انبعاثات كربونية قبل 2060

الرياض - محمد عبدالله - قال وزير الطاقة الأمير عبدالعزيز بن سلمان، خلال افتتاح فعاليات منتدى مبادرة السعودية الخضراء، إن المملكة يمكنها بلوغ صفر انبعاثات كربونية قبل عام 2060.

وأضاف وزير الطاقة أن النمو الاقتصادي للسعودية تحركه الصادرات في مجال الطاقة، مؤكدا بأن لدى المملكة برامج كفاءة طاقة ناجحة.

وأشار إلى أن المملكة تعمل على تطوير نظام بيئي لاحتضان المزيد من الاستثمارات والابتكارات.

وأوضح: يمكننا بلوغ صفر انبعاثات كربونية قبل 2060، في مبادراتنا نريد أن نضع من أنفسنا مثالا يحتذى به.

وكان صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء زير الدفاع، افتتح اليوم السبت، أعمال منتدى مبادرة السعودية الخضراء، بمشاركة دولية كبيرة.

وتستمر أعمال المنتدى، خلال الفترة من 23 حتى 25 أكتوبر 2021م، ويشارك فيه صانعو السياسات والعلماء وقادة الأعمال البارزون من مختلف دول العالم.

وقالت المبادرة عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، إن منتدى مبادرة السعودية الخضراء، يجمع صانعي السياسات والعلماء وقادة الأعمال البارزين للانتقال إلى الحقبة الخضراء الجديدة وتعزيز جهود العمل المناخي الحالية.

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