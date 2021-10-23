بايدن يلمح إلى أشخاص يسعون للتحدث معه ويربط السعودية بـ"أزمة كبيرة"

قال الرئيس الأمريكي جو بايدن، إن هناك أشخاص في الشرق الأوسط يريدون التحدث معه ولكنه لا يريد، وذكر أن المملكة العربية السعودية من الممكن أن تساعد في الحد من أزمة كبيرة يعاني منها العالم حاليا.

جاء ذلك في مقابلة للرئيس الأمريكي مع شبكة "CNN"، مساء الخميس بتوقيت الولايات المتحدة.

وردا على سؤال عن أزمة ارتفاع أسعار النفط عالميا، قال بايدن إنها مرتبطة بمبادرة سياسة خارجية تتعلق بشيء يتجاوز تكلفة الوقود وهذا بسبب حجب العرض من قبل "أوبك".

وأضاف أن الكثير من الأشخاص في الشرق الأوسط الذين يريدون التحدث معي، لست متأكدًا من أنني سأتحدث معهم. لكن النقطة المهمة هي أن الأمر يتعلق بإنتاج الوقود.

وحول ما إذا كان يتوقع انخفاض أسعار الوقود أم لا، أجاب بايدن: "أعتقد أنك ستبدأ في رؤية أسعار الوقود تنخفض مع مرور الوقت".

واستطرد قائلا: "في العام المقبل، في عام 2022. لا أرى أي شيء سيحدث في الوقت الحالي، ليؤدي إلى خفض أسعار الوقود بشكل كبير".

وأكد أنه من هناك احتمال ضعيف لخفض الأسعار، ولكن هذا يعتمد قليلًا على المملكة العربية السعودية وبعض الأشياء الأخرى.

ولم يحدد بايدن في المقابلة من هم الأشخاص في الشرق الأوسط الذين يريدون التحدث معه.

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