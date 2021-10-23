شكرا لقرائتكم خبر عن أمير ويلز في منتدى «السعودية الخضراء»: مبادرة المملكة البيئية استثنائية عالميًا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أكد صاحب السمو الملكي الأمير تشارلز أمير ويلز في كلمة رئيسة ألقاها ضمن جلسات منتدى "مبادرة السعودية الخضراء"، أن إطلاق المملكة العربية السعودية، لمبادرة السعودية الخضراء والشرق الأوسط الأخضر، تسهم في بناء مستقبل مستدام ومثمر، مبينًا أن قيادة المملكة العالمية للانتقال إلى الطاقة المتجددة شيء أساسي، يحفز الجميع إلى رؤية هذا التنوع في مزيج الطاقة، منوهًا أن مبادرة المملكة العربية السعودية استثنائية عالميًا، وذلك من خلال زراعة مليارات الأشجار التي سيكون لها أثر تحولي ليستفيد منها الأجيال القادمة كهذه المبادرة التي أطلقتها المملكة.

وأضاف أن جائحة كورونا كوفيد 19 أثبتت للعالم أجمع قيمة الصحة البشرية والأهمية الاقتصادية والاجتماعية وصحة الكوكب التي تعد مترابطة بشكل أساسي، مبينًا أن لدى العالم نافذة من الأمل ليسرع التعافي الأخضر، مع وضع أساسات المستقبل المستدام.

وشدد على أن درجات الحرارة التي تشهدها بعض المناطق لاسيما في الشرق الأوسط تتطلب التعامل معها بجدية لإحداث أثر كبير إيجابي على النظام البيئي، من خلال زيادة امدادات المياه والطاقة واستثمار الإمكانيات الهائلة في المنطقة من الطاقة المتجددة بما ذلك الطاقة الشمسية وطاقة الرياح والطاقة الخضراء واحتباس وتخزين ثاني أكسيد الكربون، وهو ماتعمل عليه مبادرة السعودية الخضراء والشرق الأوسط الأخضر.