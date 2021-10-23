بنك البحرين الإسلامي يضع خارطة طريق للاستدامة تمتد على مدى 3 سنوات

محمد بن مسعود - الدمام - أعلن بنك البحرين الإسلامي (BisB) مؤخرًا عن تعاونه مع شركة Sustainability Excellence، المزود الرائد للاستشارات والبحوث المتعلقة بالاستدامة في منطقة الشرق الأوسط والمتخصصة بإعداد تقارير الاستدامة وخدمات تقييم تقارير الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات (ESG)، لدعم مبادرات وخطط البنك الخاصة بتقارير الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات (ESG)، تماشيًا مع استراتيجيته نحو تحقيق التكامل بين اعتبارات تقارير الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات (ESG) عبر جميع مستويات وحداته.

ويسعى بنك البحرين الإسلامي ليُصبح لاعباً مهماً تدفعه الغاية والتأثير بحلول العام 2023، مع الاستفادة من قيادة مجال تقارير الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات (ESG) مما يُساهم بتعزيز مكانته القوية في السوق كالبنك التمويلي المفضل ضمن القطاعات التي تتميز بتأثير عالي الاستدامة، وذلك بعد تمكنه من وضع صياغة ناجحة لخارطة طريق مستدامة على مدى 3 أعوام.

وقد قامت الإستراتيجية بتحديد وتخصيص مؤشرات الأداء (KPI) للإدارات الرئيسية لكل عام من خارطة الطريق الإستراتيجية. ، ويعمل بنك البحرين الإسلامي لترسيخ الاستدامة في صميم أعماله وإنشاء نموذج إداري متكامل وتعيين اللجان التوجيهية المطلوبة وصياغة نموذج حوكمة الشركات وذلك خلال الربع الأول من العام 2022.

وعلاوة على أساسيات تقارير الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات (ESG) المذكورة أعلاه، يستمر بنك البحرين الإسلامي ضمن مساعيه لرفع مستوى الوعي عبر ممارسات الاستدامة وتحديث السياسات الداخلية اللازمة وتحديد مجالات الفرص الأولية لتعزيز الإجراءات المُدرجة تحت مظلة تقارير الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات (ESG)، وذلك على غرار استكشاف حلول وسياسات صديقة للبيئة للحد من الانبعاثات الكربونية للعمليات المصرفية، وصياغة سياسة تهدف إلى تسليط الضوء على التزام البنك بتعزيز تنوع الموظفين مما يجعله صاحب عمل يوفر فرص متكافئة للجميع.

ولضمان تحقيق الرؤية الإستراتيجية لخارطة الطريق، تم وضع الإستراتيجية في مجالات تركيز وركائز تكتيكية محددة بوضوح. الركيزة الأولى: خدمات مصرفية مسؤولة، والتي تركز على تحقيق النمو المدفوع بالاستدامة داخل بنك البحرين الإسلامي عبر المساهمة في دفع التحول نحو التمويل المستدام بالأسواق، وتعزيز معايير تقارير الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات (ESG) ضمن الأنشطة التمويلية، وتعزيز عمليات وسياسات الإدماج المالي. بينما تتناول الركائز المتبقية أولويات أصحاب المصلحة المختلفة، وهي: تحسين تجربة الزبائن بطريقة مستدامة، ورعاية القوى العاملة الداخلية من الموظفين، والاستثمار في المجتمع، والحفاظ على الموارد الطبيعية ، وخلق آليات تقارير الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات (ESG) وتطبيق السلوكيات المالية الأخلاقية.

وبهذه المناسبة، قال الرئيس التنفيذي لبنك البحرين الإسلامي حسان جرار:» يتماشى قرار وضع خارطة طريق للاستدامة على المستوى التنفيذي، مع التزامنا المستمر بقيادة الرقمنة في القطاع المالي، وذلك عن طريق إطلاق حلول مصرفية مبتكرة لتبسيط المعاملات المصرفية التقليدية. وتمكنا أيضًا من الاستثمار في المجتمع المحلي عبر منصة المسؤولية الاجتماعية، جود، والتي تم إطلاقها نتيجة لروح الابتكار الاجتماعي لدينا. كما حرصنا على تطويع موارد وقدرات بنك البحرين الإسلامي بشكل تام لصالح المساهمة في تطوير قوى عاملة جاهزة للمستقبل والتأكد من جاهزية الأجيال القادمة لتولي زمام القيادة، مع الاستمرار بمحاولة إحداث تغيير مستدام وترك أثرًا إيجابيًا على المجتمع، وهو ما سنوجه تركيزنا نحوه مستقبلاً».

وأضاف:» تتمحور إحدى الركائز الأساسية لخارطة طريق المستدامة حول تعزيز تجارب الزبائن وهو ما يتمركز في صميم أولوياتنا لدى بنك البحرين الإسلامي، مؤكدًا وعدنا بتبسيط المعاملات الصرفية من خلال تسخير قوة التكنولوجيا المتقدمة وتوفير حلول مبتكرة تتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية. نحن لن نتوانى في الالتزام بتطبيق مبدأ الشفافية عند التعامل مع الزبائن وسنحرص كذلك على حماية بياناتهم وخصوصياتهم، وسنسعى نحو تحقيق أعلى مستويات رضا الزبائن، مع دمج منتجات وخدمات الاستدامة ضمن محفظة الحلول التمويلية المستقبلية.»

ويعتبر بنك البحرين الإسلامي أن موظفيه هم أكثر الأصول قيمة لديه، حيث تبلغ نسبة البحرنة حوالي 93.4% وهو يسعى جاهدًا لتمكين كوادره البشرية، وذلك عن طريق تزويدهم بمنصة للتعلم وتطوير المهارات بهدف تجهيز قوى عاملة مستعدة لمواجهة المستقبل، وفي الوقت ذاته، تُلهِم عقلية التحول وتسخر ثقافة الابتكار من الداخل. وضمن إطار المرحلة الأولى من خارطة الطريق المستدامة، يسعى بنك البحرين الإسلامي للاستمرار بتعزيز قدراته على استقطاب العناصر النسائية البحرينية الموهوبة ومنحهم مناصب قيادية، علاوة على تدريب فريق تقارير الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات (ESG)، وبناء خبرات وقدرات داخلية ضمن القطاعات الأكثر التأثير، مع الاستمرار بتقييم مخاطر تقارير الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات (ESG) في التمويل والاستثمار.