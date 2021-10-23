أمانة جدة تستأنف أعمال إزالة المباني العشوائية بـ “غليل وبترومين”

محمد بن مسعود - الدمام - محررو المناطق واصلت أمانة محافظة جدة، أعمال الإزالة في حي غليل وبترومين، حيث باشرت الأمانة بمشاركة جميع الجهات المعنية، أعمال إزالة العقارات في هذه الأحياء العشوائية، تمهيدا لتطوير المنطقة والمساهمة في تحسين الخدمات والمرافق العامة. يأتي ذلك ضمن مشروع تنظيم ومعالجة الأحياء العشوائية بمحافظة جدة.

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